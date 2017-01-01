На Ленинском проспекте трое неизвестных избили курьера и отобрали у него 2,7 млн рублей

Предположительно, деньги принадлежали "Пассажиравтотрансу".

Предположительно, деньги принадлежали "Пассажиравтотрансу".



Как сообщает "Фонтанка.ру", нападение произошло 27 февраля около полудня у дома 125 по Ленинскому проспекту. Трое мужчин избили сотрудника компании ногами и руками и отняли черную спортивную сумку с деньгами.



Предположительно, в сумке находились деньги транспортной компании, но представители «Пассажиравтотранс» информацией о нападении на их сотрудника не располагают. Полиция приступила к розыску преступников.



Напомним, Накануне средь бела дня на Ленинском проспекте трое неизвестных напали на 51-летнего водителя-курьера фирмы "Пассажиравтотранс" и отняли сумку, в которой лежало 2,7 млн рублей. В настоящее время правоохранительные органы Петербурга занимаются поисками грабителей.Как сообщает "Фонтанка.ру", нападение произошло 27 февраля около полудня у дома 125 по Ленинскому проспекту. Трое мужчин избили сотрудника компании ногами и руками и отняли черную спортивную сумку с деньгами.Предположительно, в сумке находились деньги транспортной компании, но представители «Пассажиравтотранс» информацией о нападении на их сотрудника не располагают. Полиция приступила к розыску преступников.Напомним, ранее полицейские задержали жителя Киришского района Ленинградской области, который в магазине в городе Волхове несколько раз ударил бутылкой продавщицу и похитил кассовый аппарат.







Обсуждение темы: «На Ленинском проспекте трое неизвестных избили курьера и отобрали у него 2,7 млн рублей» Анжей Стамбулянский 28.02 13:59 [ + 0 – ]

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