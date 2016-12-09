В ресторане в центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилищного комитета
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Общество
“Доверенное лицо Жилкома” отпустили из Следственного комитета с 15 миллионами.
Юриста и женщину доставили в ГСУ СК на набережной Мойки. На поверку охота за взяточником оказалась вмешательством в запутанный спор двух физлиц. Юрист утверждал, что предпринимательница должна ему 15 млн рублей, и предъявил долговые расписки.
http://www.fontanka.ru/2017/02/27/145/
Давайте предложим увеличить зарплату чиновникам в разы, чтобы избавить их от искушения. В конце концов, их труд стоит реальных денег. Хватит притворяться, что мы им платим деньги; они также будут притворяться, что работают. На фоне феерических зарплат футболистов, зарплата чиновника выглядит нищенской. А ведь там должны быть лучшие, дипломированные специалисты, желательно даже с учеными степенями.
Все эти "доверенные лица" жил.комитета едрисьего, поганого - взяточники, лжецы и хабарники! Паразитирующие на теле народа!
Дятел АКSМ 3,14....р, не надоело спамить в газете и всякую чушь писать? Александра наша Викторовна. Хоть бы умом тебя БОГ немного наделил!
Вся власть едрисья ПЖиВ такая. Все воруют, берут взятки и не выходят из кризиса! Начиная с высших эшелонов власти и заканчивая ихними холуями и подхолуйниками!
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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