В ресторане в центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилищного комитета

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«В ресторане в центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилищного комитета»

Ужас ольгинских тварей 28.02 09:59 [ + 9 – ]

“Доверенное лицо Жилкома” отпустили из Следственного комитета с 15 миллионами.

Юриста и женщину доставили в ГСУ СК на набережной Мойки. На поверку охота за взяточником оказалась вмешательством в запутанный спор двух физлиц. Юрист утверждал, что предпринимательница должна ему 15 млн рублей, и предъявил долговые расписки.



http://www.fontanka.ru/2017/02/27/145/

Тоскливый Дятел Терпило 28.02 10:32 [ + -11 – ]

Давайте предложим увеличить зарплату чиновникам в разы, чтобы избавить их от искушения. В конце концов, их труд стоит реальных денег. Хватит притворяться, что мы им платим деньги; они также будут притворяться, что работают. На фоне феерических зарплат футболистов, зарплата чиновника выглядит нищенской. А ведь там должны быть лучшие, дипломированные специалисты, желательно даже с учеными степенями.

ДeдЗахаp 28.02 10:41 [ + 13 – ]

Все эти "доверенные лица" жил.комитета едрисьего, поганого - взяточники, лжецы и хабарники! Паразитирующие на теле народа!

ДeдЗахаp 28.02 10:45 [ + 11 – ]

Дятел АКSМ 3,14....р, не надоело спамить в газете и всякую чушь писать? Александра наша Викторовна. Хоть бы умом тебя БОГ немного наделил!

mula2 28.02 11:06 [ + 3 – ]

Лет 12 строгача и семью в ссылку куда нибудь в Биробиджан! !!!

Бpат 28.02 12:43 [ + 9 – ]

Вся власть едрисья ПЖиВ такая. Все воруют, берут взятки и не выходят из кризиса! Начиная с высших эшелонов власти и заканчивая ихними холуями и подхолуйниками!