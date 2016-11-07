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«Пятерых зацеперов задержали за праздники в Петербурге»

Прошло время...Пап ,а ты чем занимался в мои годы...Сын спрашивает отца бывшего зацепера...Я сынок с друзьями на крыши поездов и электричек лазал и катался..Мой дед в двадцатых тоже катался и ты будешь кататься...Это у нас в генах..А сколько мы бойцов"потеряли..и прослезился.