Милонов требует наказать феминисток, устроивших антивоенную акцию на Марсовом поле (фото)

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Обсуждение темы:

«Милонов требует наказать феминисток, устроивших антивоенную акцию на Марсовом поле (фото)»

8585 27.02 18:09 [ + 5 – ]

Что Милоша, что феминистки, по ним всем психушка плачет.

Тоскливый Дятел Терпило 27.02 18:10 [ + -14 – ]

Это кощунственная выходка, которая заслуживает внимания прокуратуры. Приятно, что Виталий Валентинович не прошел мимо этого из рук вон выходящего события.

ДeдЗахаp 27.02 18:16 [ + 11 – ]

Как бы его феминистки не наказали каким нибудь дилдо? Тогда всё вернётся на круги своя! Будет наш Виталя "Не бывший" а снова "действующий пас."

монк-аль-ахри 27.02 18:22 [ + 2 – ]

такие же придурки как и сам Виталик.

смерч 27.02 18:46 [ + 0 – ]

Прикольно.ФеменистКИ оказывается бороды носят..Во гены у баб.А по теме то поступок убогих,зачем перетирать эту выходку больных людей

dexter 27.02 20:34 [ + 6 – ]

Радужный психопат готов на всё!!!

Только бы быть упомянутым.

koschke 28.02 03:42 [ + 7 – ]

Почему виталика не привлекли по 282 за антисемитские выступления?

Александр Викторович 28.02 10:10 [ + -7 – ]

по кую и по нарезу