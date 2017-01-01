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«12-летний мальчик чудом выжил при падении с крыши девятиэтажки в Купчино»

Странно,что жив...обычно после такого полёта не выживают...хотя...смотря где преземлиться...если асфальт,то точно хана,если земля,песок или снег,то может повезёт выжить.

ну это смотря как падать я вот со 2-го этажа упал весь в хлам мешок с костями потому что у пал мимо газона