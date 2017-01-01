18-летний студент обстрелял автобусную остановку на Васильевском

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«18-летний студент обстрелял автобусную остановку на Васильевском»

Тоскливый Дятел Терпило 27.02 17:38 [ + 2 – ]

Интересно, кем он себя возомнил. Отчислить из института и направить на службу в ВС РФ. Пусть там постреляет.

8585 27.02 18:06 [ + 5 – ]

В колледже учащиеся, а не студенты!!! И этот учащийся просто сказочный долбодятел.

МИФОДИЙ 27.02 18:34 [ + 5 – ]

От армии косит гад сейчас весенний призыв начнётся в первых рядах в тайгу на сопку на сосну дальномерщиком

смерч 27.02 18:59 [ + 5 – ]

Окно в Париж..там тоже интересный был момент с остановкой.Я конечно не знаю но при СССР остановки были лучше,крепче,а главное от ветра в мороз закрывали.А сейчас хрень какая то..

Инь Порось 27.02 19:45 [ + 6 – ]

смерч 27.02 18:59 - погоди, "Окно в Париж", - ты имеешь в виду эпизод с телефонной будкой?

смерч 27.02 20:06 [ + 3 – ]

А есть разница?Раньше телефонные будки были как сейчас остановки

Джон Сильвер 27.02 20:08 [ + 4 – ]

В армию сучоныша, там настреляется)))))