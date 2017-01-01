18-летний студент обстрелял автобусную остановку на Васильевском
- Крем от геморроя «Здоров»
- На проспекте Энгельса 16-летний подросток выпал из окна 10-го этажа
- На Английской набережной легковушка протаранила полицейский пост после столкновения с кроссовером (видео)
- Открытие в лечении варикоза
- В Тихвине заведующая отделением скорой помощи получила зарплату за мифические выезды к больным
- В Сосновом Бору мужчина, злоупотреблявший алкоголем, умер на пороге поликлиники, придя за лекарствами
- Пьяный мужчина в Никольском уснул с зажженной сигаретой и спалил свою квартиру и 39-летнего приятеля
- Подготовка к Параду Победы ограничит движение на Петроградке
- На "синей" ветке метро из-за поломки светофора опаздывают поезда (фото)
- "Порше" вылетел на тротуар после столкновения с БМВ на Маршала Жукова (фото)
- Горизбирком Петербурга принял документы на референдум по Исаакиевскому собору
- В Петербурге могут ввести выплаты за рождение первенцев
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Интересно, кем он себя возомнил. Отчислить из института и направить на службу в ВС РФ. Пусть там постреляет.
В колледже учащиеся, а не студенты!!! И этот учащийся просто сказочный долбодятел.
От армии косит гад сейчас весенний призыв начнётся в первых рядах в тайгу на сопку на сосну дальномерщиком
Окно в Париж..там тоже интересный был момент с остановкой.Я конечно не знаю но при СССР остановки были лучше,крепче,а главное от ветра в мороз закрывали.А сейчас хрень какая то..
смерч 27.02 18:59 - погоди, "Окно в Париж", - ты имеешь в виду эпизод с телефонной будкой?
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости