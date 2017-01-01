Двое жителей Шушар взяли в плен соседку и подожгли дверь в ее квартиру

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Обсуждение темы:

«Двое жителей Шушар взяли в плен соседку и подожгли дверь в ее квартиру»

legenda.natalya 27.02 17:23 [ + 7 – ]

Это просто - ДЕБИЛЫ! Настолько отмороженные, слов нет...

Тоскливый Дятел Терпило 27.02 17:40 [ + -9 – ]

Непонятно, чего они добивались от женщины, зачем она им была нужна.

утро&лето 27.02 17:41 [ + -5 – ]

Да уж придурки, если б дверь не подпалили до сих пор развлекались с соседкой.

8585 27.02 18:11 [ + 8 – ]

Наркоманам не место среди нормальных людей, я бы их подвергал эвтаназии.

ДeдЗахаp 27.02 18:23 [ + 9 – ]

Это не жители, а петушки подшконочные! С женщиной мужчины не стали бы воевать! Два обдолбыша, снова хотят под нары!?