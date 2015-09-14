Более центнера сыра, йогуртов и лосося отобрали у петербуржцев на границе в Финляндией

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«Более центнера сыра, йогуртов и лосося отобрали у петербуржцев на границе в Финляндией»

koschke 27.02 15:10 [ + 2 – ]

Стою на дороге я, в лыжи обутый. Толи лыжи не едут, то ли я чего то не догоняю....

ДeдЗахаp 27.02 15:29 [ + 2 – ]

Едрисня поганая. Сами не могут страну продовольствием снабдить. Наоборот выискивают "вражеские продукты". Жгут их и давят. Магазины же завалили на 66% путинскими отходами "импорт заместительными. И тут, что люди сумели достать - отбирают мерзавцы!