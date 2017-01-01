Гражданина Израиля, 16 лет находившегося в розыске, поймали в Пулково

В аэропорту Петербурга сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего мужчину, который находился в международном розыске за разбой в Узбекистане.Как сообщает 27 февраля пресс-служба, задержанный был в розыске последние 16 лет.Иностранца остановили в зоне прилета аэропорта вечером 23 февраля. Мужчина, уроженец Узбекистана, сейчас имеет гражданство Израиля, передает подробности "Фонтанка.ру".Сейчас решается вопрос о его передаче инициаторам розыска.