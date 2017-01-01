На Ораниенбаумском шоссе автоледи не справилась с управлением: в больнице оказался трехлетний мальчик

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«На Ораниенбаумском шоссе автоледи не справилась с управлением: в больнице оказался трехлетний мальчик»

Всезнайка 27.02 15:43 [ + 1 – ]

Коза за рулём-"тушите свет"...жаль малыша (((здоровья ему...Кстати,а у препятствия-то должно быть своё название ....к примеру-дерево или столб...видимо, тот кто писал новость,школу мимо проходил...все 11 классов ;-)