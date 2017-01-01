«У православных христиан начался Великий пост: полностью его соблюдать планируют лишь 2% россиян»

Сегодня, 27 февраля, у православных христиан начался Великий пост, который по традиции продлится 49 дней и завершится парзднованием Воскресения Христова, 16 апреля. На время поста принято воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения, рыбы, растительного масла, чаще посещать храм и помогать нуждающимся.



Постящиеся не употребляют мясо, молоко и молочные продукты, рыбу, растительное масло, детям благословляется послабление в виде употребления молочных продуктов, рыбы, растительного масла, но рекомендуются уменьшить прием сладкого, к примеру, конфет. Рыба разрешена только в определенные дни: Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в этом году оно выпадает на 9 апреля). В Лазареву субботу (8 апреля) можно есть рыбную икру.



По монастырскому уставу в первый день Великого поста (чистый понедельник) принято полностью воздерживаться от пищи. По понедельникам, средам и пятницам практикуется сухоядение - разрешаются только сырые овощи. Во вторник и четверг верующим дозволяется употреблять горячую пищу без масла. А по субботам и воскресеньям - с растительным маслом.



В этом году католическая и православная Пасхи совпадают, поэтому готовиться к главному для верующих празднику христиане планеты будут вместе. Воскресение Христово они отметят 16 апреля.



По данным опроса «Левада-центра», три четверти россиян (73%) не планируют менять свой обычный режим питания во время Великого поста, передает «Интерфакс». Придерживаться всех ограничений на протяжении семи недель намерены два процента опрошенных. Частично соблюдать пост, например, отказаться от мяса и алкоголя, собираются около 18 процентов респондентов, а четыре процента планируют поститься в последнюю, самую строгую неделю поста.



Ограничить на время поста употребление спиртных напитков готовы 30 процентов россиян, сократить потребление развлекательной информации — 19 процентов, отказаться от занятий сексом готовы 15 процентов респондентов.

