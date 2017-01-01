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«Петербуржец получил полтора года колонии за пьяную езду с травматикой»

Вот почему всякое дерьмо в штанах нужно называть мужчиной? Быдло поганое, дитя с пневматикой, возомнившее себя не знаю кем, да ещё и обожравшись синюхой...