Вместе с календарной весной в Петербург придет оттепель с дождями

До конца недели температура воздуха будет колебаться в пределах 2-4 градусов тепла.

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«Вместе с календарной весной в Петербург придет оттепель с дождями»