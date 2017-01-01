Готовая "мерзнуть и голодать" девочка сбежала от бабушки на Петроградке

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«Готовая "мерзнуть и голодать" девочка сбежала от бабушки на Петроградке»

8585 27.02 13:00 [ + 10 – ]

При живой бабушке внучку в интернат? Ну такая бабушка пусть потом не удивляется, когда её сдадут в дом престарелых...