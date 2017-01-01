В Ленобласти 19-летний парень оказался в реанимации в коме после катания на ватрушке, привязанной к автомобилю

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти 19-летний парень оказался в реанимации в коме после катания на ватрушке, привязанной к автомобилю»

ДeдЗахаp 28.02 07:38 [ + 6 – ]

Если останется уродом, после комы? На кого обижаться?

Hиф-Hиф 28.02 08:18 [ + 5 – ]

Да здравствуют слабоумие и отвага!

Геройскому Павлику уже не будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы!



А за выезд на встречку лишить его прав на управление ватрушкой!