Обсуждение темы:

«Демонтаж новогодних украшений "выгнал" пешеходов на проезжую часть Дворцового моста (фото)»



на фото ясно видно, что для беспрепятственного движения пешеходов вполне достаточно узкой тропинки, т.е. ширина тротуара избыточна раз в десять. Не жирно ли будет пешеходам?

Срочно судить тротуар в 10 раз и за счет этого организовать доп. полосу для т/с!