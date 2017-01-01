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Очевидцы: грузовую "Газель" разорвало о столб на Народной (фото)

11:40
Тэги: дтп, авто, невский район, пострадавшие
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Тэги: дтп, авто, невский район, пострадавшие
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Общество
Обсуждение темы:
«Очевидцы: грузовую "Газель" разорвало о столб на Народной (фото)»
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8585 27.02 12:39 [ + 4 ]

Минус один коматоз на дороге. Газели ЗЛО...

Всезнайка 27.02 13:41 [ + 0 ]

Молодец,столб...сделал доброе дело.

Всего комментариев - 2

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