Из сугроба на Удельном откопали совершенно пьяного мужчину с обморожением конечностей
13:14
Тэги: алкоголь, погода, травмы, выборгский район
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Обсуждение темы:
«Из сугроба на Удельном откопали совершенно пьяного мужчину с обморожением конечностей»
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Всезнайка 27.02 13:50 [ + -2 – ]
Ну так и засыпал бы мирно вечным сном...Зачем было откапывать этого алкаша???Глядишь,весной бы "подснежник" откопали...
Всего комментариев - 2
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