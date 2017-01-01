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«Из сугроба на Удельном откопали совершенно пьяного мужчину с обморожением конечностей»

Ну так и засыпал бы мирно вечным сном...Зачем было откапывать этого алкаша???Глядишь,весной бы "подснежник" откопали...

А водочку-то догадываюсь, кто набодяжил... Опять и снова наши нелюбимые, а правительством любимые эти...