Обсуждение темы:

«В Невском районе мигрант из Таджикистана изнасиловал 16-летнюю ученицу коррекционной школы»

"Спасибо" нашим властям за нашествие мигрантов. Вопрос: а в чём экономическая выгода, если нужно содержать миграционное ведомство, тратить деньги на отлов этих самых, их содержание в спецприёмниках и выдворение за нас счёт? +растущий уровень преступности... ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ? Любить нужно свой народ, а не спасать экономику некоторых недогосударств на наши деньги.