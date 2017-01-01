Обсуждение темы:

«Под Кингисеппом лихач на BMW вылетел в кювет и опрокинулся - два человека в больнице»

Почему лихач-то? Просто чайник и марка автомобиля здесь совершенно не при чём. Да и надоели уже избитые фразы типа лихач, автоледи, иномарка и особенно на Замшиной улице.