В Ленобласти мужчина и женщина попали под колеса разных легковушек в одном месте и в одно время

Обе аварии произошли вне зоны пешеходного перехода. Обе аварии произошли вне зоны пешеходного перехода.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 27 февраля около 7 часов утра в деревне Нижняя Таицкого городского поселения. Там ВАЗ-2104 сбил мужчину. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.



В это же время встречный Suzuki переехал второго человека – женщину. Естественно, тоже оказавшуюся на дороге вне зоны пешеходного перехода. И мужчина, и женщина получили травмы средней степени тяжести и попали в больницу. По факту двойного ДТП начата проверка.



Напомним,

Сегодня рано утром в Гатчинском районе Ленинградской области произошло два ДТП с участием пешеходов. Мужчина и женщина попали под разные автомобили в одно время и в одном месте.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 27 февраля около 7 часов утра в деревне Нижняя Таицкого городского поселения. Там ВАЗ-2104 сбил мужчину. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.В это же время встречный Suzuki переехал второго человека – женщину. Естественно, тоже оказавшуюся на дороге вне зоны пешеходного перехода. И мужчина, и женщина получили травмы средней степени тяжести и попали в больницу. По факту двойного ДТП начата проверка.Напомним, на прошлой неделе пожилая женщина погибла под колесами ПАЗа под Лугой







Обсуждение темы: «В Ленобласти мужчина и женщина попали под колеса разных легковушек в одном месте и в одно время» Всезнайка 27.02 13:40 [ + 0 – ]

Видимо,"судьба"...

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