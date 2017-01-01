Плотник из Узбекистана погиб, упав с 21-го этажа строящегося дома в Парголово

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Обсуждение темы:

«Плотник из Узбекистана погиб, упав с 21-го этажа строящегося дома в Парголово»

koschke 27.02 11:17 [ + 2 – ]

По факту гибели человека проводится проверка. - спаибо поржал.

Александр Викторович 27.02 11:56 [ + -2 – ]

а чего смешного ?

комментатор beta 27.02 12:02 [ + 1 – ]

Говорят в последнее время он был очень тосклив...