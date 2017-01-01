На Лиговском водитель с приступом судорог врезался в толпу пешеходов - четыре человека в больнице

41-летний мужчина на автомобиле "Форд" столкнулся с припаркованным автомобилем и выехал на тротуар.

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Обсуждение темы:

«На Лиговском водитель с приступом судорог врезался в толпу пешеходов - четыре человека в больнице»

Просто житель 27.02 10:53 [ + 8 – ]

Не уверен в себе -не садись за руль. А то что-то новое- судороги виноваты.

koschke 27.02 11:11 [ + 1 – ]

Походу мразь начинают отмазывать, корявые версии с судорогами. Жаль на месте не добили.

Иванов1 27.02 11:14 [ + 2 – ]

Правильно, что избили, надо было больше навалять. Если у ублюдка всякие припадки - езди на общественном транспорте

8585 27.02 12:43 [ + 8 – ]

Кто у нас за руль только не садится: деды лет за 80, эпилептики, глухонемые и прочие дебилы... Берегите себя, учите детей смотреть вокруг себя.