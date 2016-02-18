В Петербурге состоялся митинг памяти Бориса Немцова, собравший, по разным оценкам, от 1 до 4 тысяч человек (фото)

Участники акции прошли от "Горьковской" до Марсова поля.

Участники акции прошли от "Горьковской" до Марсова поля. REGNUM . Участники акции проделали путь от станции метро «Горьковская» до Марсова поля, так как

Когда последние участники выходили из вестибюля, голова колонны уже пересекла Троицкий мост. Таким образом, большинство митингующих добрались до Марсова поля лишь к 15:00, стартовав в 14:00.



В толпе развевались флаги России и Петербурга, а также были замечены флаги Украины, Литвы, партий «Парнас», «Яблоко», движений «Демократический выбор», «Весна», радужный флаг ЛГБТ и другие. В разгар митинга кто-то попытался развернуть звездно-полосатый флаг США, но организаторы сочли это провокацией и пресекли.





Фото: "Санкт-Петербург.ру"



Многие участники держали в руках красные листы бумаги формата А4 с напечатанным вопросом «Кто заказал?», а также плакаты с лозунгами «Мы не оппозиция, мы — народ», «Борис, ты был прав» и «Долой олигархо-воровскую диктатуру». Митинг начался с минуты молчания.



Представляющий движение «Открытая Россия» Андрей Пивоваров сказал, что на грядущих президентских выборах именно кандидатура Немцова могла бы объединить вокруг себя оппозицию, если бы политик был жив.





Фото: "Санкт-Петербург.ру"



«Немцов не боялся и умел говорить с людьми. Он всегда делал то, что считал нужным, даже если был один. Когда началась война с Украиной, он организовал Марш мира в Москве, хотя его и отговаривали. Но в результате все увидели, что в России есть и другие, думающие люди, которые не хотят войны, хотят жить в демократической стране», — заявил Пивоваров.



Митинг завершился чтением стихов о Немцове со сцены, около 15:40 представители администрации сообщили организаторам, что положенное им время истекло, участникам пришлось разойтись. По оценкам очевидцев, на Марсово поле пришли от 2 до 4 тысяч человек. Городские власти увидели там около 1,2 тыс. участников.





Фото: "Санкт-Петербург.ру"



СПРАВКА: Борис Немцов – российский политик, с 1991 по 1997 годы занимавший пост губернатора Нижегородской области, министра топлива и энергетики (апрель – ноябрь 1997), вице-премьера правительства РФ (1997 – 1998). Немцов – основатель фракции «Союз правых сил» в Думе, депутат Ярославской областной думы (шестого созыва, с 8 сентября 2013 года до момента убийства). Также он один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.







Накануне в Петербурге состоялся митинг памяти политика Бориса Немцова, передает корреспондент. Участники акции проделали путь от станции метро «Горьковская» до Марсова поля, так как администрация города не согласовала марш в центре города.

Когда последние участники выходили из вестибюля, голова колонны уже пересекла Троицкий мост. Таким образом, большинство митингующих добрались до Марсова поля лишь к 15:00, стартовав в 14:00.В толпе развевались флаги России и Петербурга, а также были замечены флаги Украины, Литвы, партий «Парнас», «Яблоко», движений «Демократический выбор», «Весна», радужный флаг ЛГБТ и другие. В разгар митинга кто-то попытался развернуть звездно-полосатый флаг США, но организаторы сочли это провокацией и пресекли.Фото:Многие участники держали в руках красные листы бумаги формата А4 с напечатанным вопросом «Кто заказал?», а также плакаты с лозунгами «Мы не оппозиция, мы — народ», «Борис, ты был прав» и «Долой олигархо-воровскую диктатуру». Митинг начался с минуты молчания.Представляющий движение «Открытая Россия» Андрей Пивоваров сказал, что на грядущих президентских выборах именно кандидатура Немцова могла бы объединить вокруг себя оппозицию, если бы политик был жив.Фото:«Немцов не боялся и умел говорить с людьми. Он всегда делал то, что считал нужным, даже если был один. Когда началась война с Украиной, он организовал Марш мира в Москве, хотя его и отговаривали. Но в результате все увидели, что в России есть и другие, думающие люди, которые не хотят войны, хотят жить в демократической стране», — заявил Пивоваров.Митинг завершился чтением стихов о Немцове со сцены, около 15:40 представители администрации сообщили организаторам, что положенное им время истекло, участникам пришлось разойтись. По оценкам очевидцев, на Марсово поле пришли от 2 до 4 тысяч человек. Городские власти увидели там около 1,2 тыс. участников.Фото:Борис Немцов – российский политик, с 1991 по 1997 годы занимавший пост губернатора Нижегородской области, министра топлива и энергетики (апрель – ноябрь 1997), вице-премьера правительства РФ (1997 – 1998). Немцов – основатель фракции «Союз правых сил» в Думе, депутат Ярославской областной думы (шестого созыва, с 8 сентября 2013 года до момента убийства). Также он один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ. 27 февраля 2015 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шагит Губашевы. Заказчик преступления до сих пор не назван.







Обсуждение темы: «В Петербурге состоялся митинг памяти Бориса Немцова, собравший, по разным оценкам, от 1 до 4 тысяч человек (фото)» 8585 27.02 12:48 [ + 4 – ]

Всех митингующих в психушку!!!

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