В Купчино подростку из Свердловской области во время соревнований по тхэквондо отбили селезенку

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Обсуждение темы:

«В Купчино подростку из Свердловской области во время соревнований по тхэквондо отбили селезенку»

Hиф-Hиф 27.02 09:59 [ + 0 – ]

эх чтоб твою мать надо в шахматы играть (почти С) ;-))

Тоскливый Дятел Терпило 27.02 10:05 [ + 0 – ]

Сколько же раз надо было в это место ударить.