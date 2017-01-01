Пьяный подросток с Украины после отказа в продаже водки стал угрожать кассиру пистолетом
09:46
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Общество
Обсуждение темы:
«Пьяный подросток с Украины после отказа в продаже водки стал угрожать кассиру пистолетом»
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Hиф-Hиф 27.02 09:57 [ + 3 – ]
интернационального бухарюгу выслать в КНДР. Пусть там строит чучхейский мир.
Тоскливый Дятел Терпило 27.02 10:04 [ + -4 – ]
Необходимо взять на поруки и назначить опекуна с русской фамилией.
legenda.natalya 27.02 10:04 [ + 6 – ]
А что, он в своем районе хач -лабазы еще не изучил? Где торгуют для всех и круглосуточно?
Всего комментариев - 9
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