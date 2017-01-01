Пьяный подросток с Украины после отказа в продаже водки стал угрожать кассиру пистолетом

Инцидент произошел в магазине на Партизана Германа.

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Обсуждение темы:

«Пьяный подросток с Украины после отказа в продаже водки стал угрожать кассиру пистолетом»

Hиф-Hиф 27.02 09:57 [ + 3 – ]

интернационального бухарюгу выслать в КНДР. Пусть там строит чучхейский мир.

Тоскливый Дятел Терпило 27.02 10:04 [ + -4 – ]

Необходимо взять на поруки и назначить опекуна с русской фамилией.

legenda.natalya 27.02 10:04 [ + 6 – ]

А что, он в своем районе хач -лабазы еще не изучил? Где торгуют для всех и круглосуточно?

МИФОДИЙ 27.02 10:54 [ + 2 – ]

В хач-лабазах одна палёнка

Иванов1 27.02 11:09 [ + 5 – ]

Макакян, гражданин украины

koschke 27.02 11:14 [ + 1 – ]

Этой стране нужен визовый режим

комментатор beta 27.02 12:09 [ + 0 – ]

Хач лабазы водка сразу это должен знать любой турист!

8585 27.02 12:47 [ + 5 – ]

Обожрался сала, на горилку потянуло - вон из России, хохляра!!!