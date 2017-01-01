Депутаты ЗакСа проголосовали за переименование МО "Парнас" в честь Сергия Радонежского

Автор идеи утверждает, что теперь горожане не будут путать муниципалитет с оппозиционной партией и колбасным заводом.

Обсуждение темы:

«Депутаты ЗакСа проголосовали за переименование МО "Парнас" в честь Сергия Радонежского»

Hиф-Hиф 22.02 18:05 [ + 3 – ]

щас колбасный цех себя тоже переименует. он был когда-то назван как раз по наименованию территории -- Парнас.



Вон была гостиница "Ленинград", а как город переименовали, так и гостиница тут же стала "Санкт-Петербургом"

ДeдЗахаp 22.02 18:08 [ + 7 – ]

Как и раньше голосую, чтобы все платные туалеты назвать "Е-ДРИСЬИ". Самое подходящее и верное название! И, что главное, по существу!

Ужас ольгинских тварей 22.02 18:18 [ + 2 – ]

Ну теперь жители этого района будут жить в коммунизме

смерч 22.02 19:10 [ + 1 – ]

На Парнасе и Балтика есть