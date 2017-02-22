"Фабрика троллей" оставила экс-сотрудницу без пособия по беременности
- Крем от геморроя «Здоров»
- Полиция задержала разбойника, который ударил продавщицу по лицу бутылкой и украл кассовый аппарат в магазине в Волхове
- В Пикалево электрик, схвативший голыми руками провод под напряжением, умер от удара током
- Открытие в лечении варикоза
- Водитель "Форда" на скользкой дороге вылетел на встречку и врезался в "Субару" (фото, видео)
- Из дачного дома в Токсово злоумышленник украл 2 млн рублей, принадлежащих коммерческой фирме
- На Ударников у 84-летнего пенсионера две мошенницы украли все сбережения
- За убийство фитнес-тренера на Некрасова мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима
- Депутаты ЗакСа проголосовали за переименование МО "Парнас" в честь Сергия Радонежского
- В праздничные выходные петербуржцев ждут очередные температурные "качели"
- Четырех школьников задержали за вандализм на железной дороге в Полюстрово
- Пенсионер МВД открыл стрельбу по налетчикам у торгового центра на Коломяжском проспекте
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Ха !!!! Скоро опять пригожинско-ольгинских холуёв по судам таскать будут...
Интересно одно...Что укажут в трудовой книжке или в договоре?Троль или что?Ну и профессии появились при этой власти.Я бы из дома выгнал бы своего ребёнка если узнал бы что он работает"в этой помойке.Бл противно вообще!Как вот так можно..Реально же проститутки !Раньше.Водитель.Инженер.Токарь и т.д.Сейчас Менжеджайзер еб даже не выговорить теперь и троль..Не так смешно а как горестно наше поколение девяностых уйдёт и что останется ,кто будет эту страну населять.Бедные внуки.
В Вооруженных силах РФ создали войска информационных операций
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российских Вооруженных силах были созданы войска информационных операций, которые будут отвечать за контрпропаганду.
"Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее", - сказал Шойгу, отвечая во время "правительственного часа" в Госдуме на вопрос о необходимости существования управления по контрпропагандой.
http://www.kp.ru/online/news/2665431/
Я бы их всех продажных иуд оставил без заработка и пособий!И, отнёс это продажное семя к рабскому сословию холуёв и лакеев! Все имена должны быть переписаны, кто шел против народа и предавал его! Чтобы потомки наши знали их имена!
«Тролли» на птичьих правах
Сотрудники «фабрики троллей» работают полулегально — косвенно об этом заявил суд. Пока одни платные комментаторы переезжают, других пытаются привлечь к уголовной ответственности.
17:55, 22.02.2017 // Росбалт, Петербург
http://m.rosbalt.ru/piter/2017/02/22/1594140.html
Невский районный суд Санкт-Петербурга в среду вынес решение по иску бывшей сотрудницы «фабрики троллей» к ООО «Тека» — под такой вывеской нынче работает компания, чьи сотрудники оставляют комментарии в интернете по разным темам.
Об этой истории «Росбалт» уже сообщал подробно. Вкратце же дело выглядит так. Ольга Мальцева в августе 2014 года устроилась на «фабрику троллей», что располагалась в доме 55 на улице Савушкина. Тогда сомнительная контора официально называлась ООО «Интернет исследования». Должность копирайтера предусматривала зарплату в сумме 30 тыс. рублей, в последующем оклад повысили до 40. Однако, по словам девушки, официально оформлять отношения руководство якобы не собиралось.
http://m.rosbalt.ru/piter/2017/02/22/1594140.html
Странно..адрес знают.Дом видят.Знают что вся эта зараза там сидит...Мало ли что..Пожар например.Или провал грунта.Или негодяи с битами..Но это я девяностые вспомнил,в наше время проблемы так решали,и решали с результатом..А сейчас только скулят ну на край под дверь нагадят.Эх..вернуть бы то время и молодость безбашенную.БН хоть и плох был но справедлив такого бардака как сейчас не было.Вова уже 17 лет эксперименты над народом всё производит а народ как мыши подопытные без прав и свобод.
... Ну как им не стыдно ... Позор!
... А другим сотрудникам - лишний повод задуматься ...
Поделом ей. А контора подлая и лживая до самой сути своей, что и показывает отношение даже вроде бы к своим, а на самом деле- расходному материалу.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
19:37, 20 февраля
на новости