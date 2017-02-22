"Фабрика троллей" оставила экс-сотрудницу без пособия по беременности

Обсуждение темы:

«"Фабрика троллей" оставила экс-сотрудницу без пособия по беременности»

Ужас ольгинских тварей 22.02 16:50 [ + 9 – ]

Ха !!!! Скоро опять пригожинско-ольгинских холуёв по судам таскать будут...

смерч 22.02 16:56 [ + 10 – ]

Интересно одно...Что укажут в трудовой книжке или в договоре?Троль или что?Ну и профессии появились при этой власти.Я бы из дома выгнал бы своего ребёнка если узнал бы что он работает"в этой помойке.Бл противно вообще!Как вот так можно..Реально же проститутки !Раньше.Водитель.Инженер.Токарь и т.д.Сейчас Менжеджайзер еб даже не выговорить теперь и троль..Не так смешно а как горестно наше поколение девяностых уйдёт и что останется ,кто будет эту страну населять.Бедные внуки.

Ужас ольгинских тварей 22.02 17:20 [ + 4 – ]

В Вооруженных силах РФ создали войска информационных операций



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российских Вооруженных силах были созданы войска информационных операций, которые будут отвечать за контрпропаганду.



"Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее", - сказал Шойгу, отвечая во время "правительственного часа" в Госдуме на вопрос о необходимости существования управления по контрпропагандой.



http://www.kp.ru/online/news/2665431/

ДeдЗахаp 22.02 17:49 [ + 11 – ]

Я бы их всех продажных иуд оставил без заработка и пособий!И, отнёс это продажное семя к рабскому сословию холуёв и лакеев! Все имена должны быть переписаны, кто шел против народа и предавал его! Чтобы потомки наши знали их имена!

Ужас ольгинских тварей 22.02 18:13 [ + 11 – ]

«Тролли» на птичьих правах

Сотрудники «фабрики троллей» работают полулегально — косвенно об этом заявил суд. Пока одни платные комментаторы переезжают, других пытаются привлечь к уголовной ответственности.

17:55, 22.02.2017 // Росбалт, Петербург



http://m.rosbalt.ru/piter/2017/02/22/1594140.html



Невский районный суд Санкт-Петербурга в среду вынес решение по иску бывшей сотрудницы «фабрики троллей» к ООО «Тека» — под такой вывеской нынче работает компания, чьи сотрудники оставляют комментарии в интернете по разным темам.

Ужас ольгинских тварей 22.02 18:14 [ + 6 – ]





Об этой истории «Росбалт» уже сообщал подробно. Вкратце же дело выглядит так. Ольга Мальцева в августе 2014 года устроилась на «фабрику троллей», что располагалась в доме 55 на улице Савушкина. Тогда сомнительная контора официально называлась ООО «Интернет исследования». Должность копирайтера предусматривала зарплату в сумме 30 тыс. рублей, в последующем оклад повысили до 40. Однако, по словам девушки, официально оформлять отношения руководство якобы не собиралось.



http://m.rosbalt.ru/piter/2017/02/22/1594140.html

смерч 22.02 19:06 [ + 2 – ]

Странно..адрес знают.Дом видят.Знают что вся эта зараза там сидит...Мало ли что..Пожар например.Или провал грунта.Или негодяи с битами..Но это я девяностые вспомнил,в наше время проблемы так решали,и решали с результатом..А сейчас только скулят ну на край под дверь нагадят.Эх..вернуть бы то время и молодость безбашенную.БН хоть и плох был но справедлив такого бардака как сейчас не было.Вова уже 17 лет эксперименты над народом всё производит а народ как мыши подопытные без прав и свобод.

Инь Порось 22.02 19:20 [ + 4 – ]

... Ну как им не стыдно ... Позор!

... А другим сотрудникам - лишний повод задуматься ...

Milord 22.02 21:03 [ + 8 – ]

Поделом ей. А контора подлая и лживая до самой сути своей, что и показывает отношение даже вроде бы к своим, а на самом деле- расходному материалу.

Ленинградец1967 22.02 22:28 [ + 3 – ]

так и надо.Нечего напраслину нам в уши лить.