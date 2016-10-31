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«Четырех школьников задержали за вандализм на железной дороге в Полюстрово»

Какой раз скажу:" Вот вам плоды едрисьего закона Крашенниникова! Который едристы из госдуры большинством своих голосов протащили и узаконили. По этому закону ребёнка нельзя ни наказывать, ни строжить и выполнять все его прихоти. За не выполнение своих "родительских обязанностей" привлечение к уголовной отвественности и изъятие ребёнка из семьи.