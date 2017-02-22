Пенсионер МВД открыл стрельбу по налетчикам у торгового центра на Коломяжском проспекте

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«Пенсионер МВД открыл стрельбу по налетчикам у торгового центра на Коломяжском проспекте»

Саша2 22.02 16:35 [ + -3 – ]

Пенсионер что, постоянно наградной макаров с собой таскает.

Ужас ольгинских тварей 22.02 16:56 [ + 5 – ]

Один из грабителей, напавших на военного пенсионера у ТЦ «Атлантик», убит

Пенсионер, открывший стрельбу у торгового центра на Савушкина в Петербурге, убил одного из нападавших. Второй — скрылся.



Может это ольгинские холуи напали на пенсионера?

Ужас ольгинских тварей 22.02 17:05 [ + 7 – ]

Нападение на пенсионера, по уточненным данным, не МВД, а Министерства обороны, произошло сегодня, 22 февраля, в 14 часов 10 минут у торгово-офисного центра «Атлантик» на Савушкина, 126. Как писала «Фонтанка», двое неизвестных подбежали к мужчине и попытались его ограбить. Мужчина имел при себе наградной пистолет Макарова и начал стрелять.

http://www.fontanka.ru/2017/02/22/091/

смерч 22.02 17:08 [ + 5 – ]

Красавчик!Сто процентов макаки из азии.Надо было их валить.

махоня 22.02 17:18 [ + 8 – ]

МОЛОДЕЦ!!!! Догадался идя за деньгами взять пистолет. А простым людям что брать с собой?

Ужас ольгинских тварей 22.02 17:23 [ + 9 – ]

Что то слишком быстро разобрались. Так не бывает. Похоже пенсионер то не совсем обычный.



СК посчитал действия стрелка на Савушкина необходимой обороной



Следственный комитет расценил как необходимую оборону действия военного пенсионера, застрелившего на улице Савушкина грабителя из наградного пистолета и ранившего его предполагаемого сообщника днем 22 февраля. Возбуждено уголовное дело о разбое.



http://www.fontanka.ru/2017/02/22/124/

НЕСТОР 22.02 17:56 [ + 6 – ]

А когда жителям дадут наградные пистолеты Макарова?

ДeдЗахаp 22.02 18:04 [ + 9 – ]

Что, ишачье аульное, не на того нарвались!? Жаль обоих не завалили, тварей!

Ужас ольгинских тварей 22.02 18:21 [ + 5 – ]

По данным источника «Росбалта», нападавшие скрылись на машине серого цвета, а подозреваемые — граждане Абхазии. Машина имеет повреждения передней части от сбитого ей шлагбаума.



http://m.rosbalt.ru/piter/2017/02/22/1594101.html

Ужас ольгинских тварей 22.02 18:38 [ + 4 – ]

Шесть наградных пуль от майора

22.02.2017 17:42 51

Юрий Викторович Мещеряков получил за свои две тысячи долларов рубли около часа дня 22 февраля в известном в Петербурге месте – на углу Лиговского и Московского, в центре обмена валюты «Лиговский». Человек, как показали следующие события, он серьезный, посему двинулся на своем «Ленд Ровере» в Приморский район. Но внимательней глядя в зеркало заднего вида. Вскоре ему не понравился темный «Форд Фокус», неустанно ехавший за ним.



ПОЛНОСТЬЮ : http://m.fontanka.ru/2017/02/22/116/

Инь Порось 22.02 19:07 [ + 3 – ]

Саша2 22.02 16:35 [ + -3 – ]

Пенсионер что, постоянно наградной макаров с собой таскает (?)



Уважаемый (-ая) Саша2!

И его пример - всем нам наука!!!

В противном случае эта новость звучала бы, увы, совсем иначе ...

Молодец пенсионер!!!



"- А зачем Тебе "инструмент"?

Дома в деревне у Тебя больше нет ...

- Да так-то оно так, Алёша ...

Только жизнь тяжёлая пошла ...

... Нельзя без "инструмента" ...

... Никак нельзя ..."

("Ворошиловский стрелок", реж. Ст. Говорухин, 1999г.)

Ленинградец1967 22.02 22:32 [ + 0 – ]

Что то верится с трудом!!!Или пенсионер МВД занимается обналичиванием денежных средств!!!Что тоже несет уголовную ответственность.