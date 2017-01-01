Девять нелегалов поймали во время полицейских облав в Ленобласти

Стражи порядка проверили два предприятия и две стройплощадки.

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Обсуждение темы:

«Девять нелегалов поймали во время полицейских облав в Ленобласти»

Александр Викторович 22.02 15:06 [ + -6 – ]

Так поди и всех переловят

ДeдЗахаp 22.02 15:11 [ + 17 – ]

Может хватит людей смешить!? Этих 3,14д@r..... аульных можно поймать не 9, а в 10 000 раз больше, кабы полицаи не были столько алчны и продажны! То не думают, что и их детей, внуков и родню могут эти твари изнасиловать, ограбить и убить!?

смерч 22.02 15:29 [ + 10 – ]

Лен область ими кишит.Всеволожск вообще уже аул.Пески.Сертолово.Яннино.Очень много.Не знаю но скоро лето как люди будут там находиться как дети женщины.Жесть

махоня 22.02 17:16 [ + 7 – ]

9 поймали, а 9000 ушло.

Анжей Стамбулянский 22.02 17:41 [ + 8 – ]

Поймали? Петлю на шею и на столб!

НЕСТОР 22.02 18:10 [ + 5 – ]

Не надоело властям врать- во Всеволожске люди летом из-за черножопых боятся в лес ходить.

koschke 22.02 22:40 [ + 2 – ]

Они их с завязанными глазами ловили?