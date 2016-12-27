Обсуждение темы:

« Подозрительную партию китайской рыбы не пустили на прилавки Петербурга»

Да ладно...Этикетки типа...Да этой подозрительной несло за км..

И главное.Китай.Их там миллиарды им самим жрать нечего,едят жуков и пауков о каких продуктах с Китая идёт речь?