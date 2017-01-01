Под Лугой солдат-срочник выстрелил себе в голову из автомата Калашникова
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Общество
Пожелаю солдату от всего сердца скорее поправиться и встретиться со своей семьей и девушкой!
Ничего не меняется на Святой Руси.
Из нетленного...
Часов около десяти вечера в столовую вбежала, не снимая платка, Дуня,
ходившая в лавочку за керосином, и сказала, что пять минут назад на пустыре,
под стеной штаба, застрелился часовой. Она передала страшные подробности:
солдат снял сапог, вложил дуло винтовки в рот и большим пальцем босой ноги
спустил курок. Ему разнесло затылок.
- Главное дело, говорят, даже записки никакой не оставил, - вымолвила
она наконец. - Наверно, неграмотный.
- Какая там записка! И так все ясно...
Петя долго не засыпал в эту ночь, все время с ужасом представляя себе
труп босого солдата, в полной караульной форме, с размозженным затылком и
синим, загадочно неподвижным лицом. (С)
Бывает.Были случаи и яйца отстреливали,вот это проблема..а голова..ну чё голова,зачем она нужна без мозгов.Спички детям не игрушка.А тут автомат детям не игрушка..Впору судя какая нынче молодёжь лозунг в частях такой повесить.
Да не может быть...
Утром по зомбо-ящику показывали:, швабры в армии теперь не используются, только пылесосы, в столовой аж шведский стол, спортивные залы, тренажёры... все довольные бегают, от призывников отбоя нет ...
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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