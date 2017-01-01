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«Под Лугой солдат-срочник выстрелил себе в голову из автомата Калашникова »

Ничего не меняется на Святой Руси.

Из нетленного...



Часов около десяти вечера в столовую вбежала, не снимая платка, Дуня,

ходившая в лавочку за керосином, и сказала, что пять минут назад на пустыре,

под стеной штаба, застрелился часовой. Она передала страшные подробности:

солдат снял сапог, вложил дуло винтовки в рот и большим пальцем босой ноги

спустил курок. Ему разнесло затылок.

- Главное дело, говорят, даже записки никакой не оставил, - вымолвила

она наконец. - Наверно, неграмотный.

- Какая там записка! И так все ясно...

Петя долго не засыпал в эту ночь, все время с ужасом представляя себе

труп босого солдата, в полной караульной форме, с размозженным затылком и

синим, загадочно неподвижным лицом. (С)

