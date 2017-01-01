На Ударников у 84-летнего пенсионера две мошенницы украли все сбережения

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Обсуждение темы:

«На Ударников у 84-летнего пенсионера две мошенницы украли все сбережения»

смерч 22.02 19:12 [ + 1 – ]

У каждой парадной установлены видеокамеры,найти вообще не проблема если только захотеть и сделать свою работу.