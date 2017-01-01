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«Водитель "Форда" на скользкой дороге вылетел на встречку и врезался в "Субару" (фото, видео)»

j T 22.02 20:48 [ + 0 – ]

Василий выскочил своё корыто разглядывать скорее, ни женщину спросить что как ей, ни водителя другой машины. Эти придурашенные на мондео - самые безумные существа на дороге. Ни БМВ, хоть их принято хаять, ни другие какие-то. Почему-то конченные неадекваты именно на мондео этих годов. Может ездят иногда и приличные люди, но если отморозок конченный - стопроцентно на мондео.