В Петербурге задержали драчуна, который до смерти избил своего собутыльника под Новый год в Колпино

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла в ночь на 30 декабря прошлого года в квартире одного из домов по улице Братьев Радченко в Колпино. Во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, молодой человек избил пенсионера. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан. "В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину, который под Новый год до смерти избил своего 63-летнего собутыльника. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла в ночь на 30 декабря прошлого года в квартире одного из домов по улице Братьев Радченко в Колпино. Во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, молодой человек избил пенсионера. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан. "В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в квартире на Тореза 32-летняя женщина пыталась зарезать 81-летнюю старушку.





