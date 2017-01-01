Роспотребнадзор заявил, что 66% продуктов в российских магазинах опасны для здоровья

Ведомство нашло не менее 100 товаров, на этикетках которых значились несуществующие фирмы.

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«Роспотребнадзор заявил, что 66% продуктов в российских магазинах опасны для здоровья»

Всезнайка 22.02 14:25 [ + 14 – ]

А перечислить продукты?Или хотя бы магазины,где больше всякого несъедобства?

ДeдЗахаp 22.02 14:31 [ + 15 – ]

Это понятно. Хорошие продукты путинская едрисня объявляет "вражескими" Жгёт и давит бульдозерами. А сама закупает всякую дрянь у аульных. Типа ишаков полудохлых. Что ещё ждать от антинародной власти ПЖиВ?

Ужас ольгинских тварей 22.02 14:45 [ + 11 – ]

... в России необходимо срочно создавать систему контроля качества и безопасности продуктов вместо технических условий...

Не рано? где онищенка?

арнольд питерский 22.02 14:45 [ + 15 – ]

Пускай эта бл.дская контора посетит народные, пятерочки, дикси, где постоянно чернож.пые и даты на просрочку перебиваются!!! Да и с 66% пи.деж там все 99

Galina Belova 22.02 14:57 [ + 3 – ]

Я думаю, что наши власти отовариваются в "Глобусе Гурмэ" и в Азбуке вкуса. в пятаки помойные не ходят.

Сержик 22.02 14:59 [ + 1 – ]

наверно ашан. особенно их частная марка

Александр Викторович 22.02 15:04 [ + -6 – ]

а я в Дикси отоваривался пока не турнули

ДeдЗахаp 22.02 15:18 [ + 5 – ]

Александра Викторовна, бывший Дядя Мурад, не хватает ольгинских кулёчков с макаронами на пропитание? Кризис, однако! Сами то жрут в три горла всякую снедь заморскую. А, холуёв и лакеев своих совсем приморили! Ни стыда,ни совести!

смерч 22.02 15:33 [ + 4 – ]

А что вы хотите санкции на лицо.Наши продукты самые вкусные и полезные..Каждый день по ТВ такое говорят.Бизнес в России это не то что бизнес на Западе.Вообще день и ночь.Гордимся дальше

Milord 22.02 15:54 [ + 6 – ]

66 процентов-это явно поскромничали.