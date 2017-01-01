Роспотребнадзор заявил, что 66% продуктов в российских магазинах опасны для здоровья
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Общество
А перечислить продукты?Или хотя бы магазины,где больше всякого несъедобства?
Это понятно. Хорошие продукты путинская едрисня объявляет "вражескими" Жгёт и давит бульдозерами. А сама закупает всякую дрянь у аульных. Типа ишаков полудохлых. Что ещё ждать от антинародной власти ПЖиВ?
... в России необходимо срочно создавать систему контроля качества и безопасности продуктов вместо технических условий...
Не рано? где онищенка?
Пускай эта бл.дская контора посетит народные, пятерочки, дикси, где постоянно чернож.пые и даты на просрочку перебиваются!!! Да и с 66% пи.деж там все 99
Я думаю, что наши власти отовариваются в "Глобусе Гурмэ" и в Азбуке вкуса. в пятаки помойные не ходят.
Александра Викторовна, бывший Дядя Мурад, не хватает ольгинских кулёчков с макаронами на пропитание? Кризис, однако! Сами то жрут в три горла всякую снедь заморскую. А, холуёв и лакеев своих совсем приморили! Ни стыда,ни совести!
А что вы хотите санкции на лицо.Наши продукты самые вкусные и полезные..Каждый день по ТВ такое говорят.Бизнес в России это не то что бизнес на Западе.Вообще день и ночь.Гордимся дальше
и опять путин не виноват?-) в стране чистейшей воды геноцид, а царёк всё ботокса подкачивает. На Сталина эти суки вешают всех собак - даже если кто-то не там дорогу перешёл - тоже Сталин виноват, а здесь этот гадёныш 17 лет без ножа и кастета вырезает народ и хоть бы хны.
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19:37, 20 февраля
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