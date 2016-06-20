ЗакС поддержал поправки, разрешающие депутатам встречаться только со 100 избирателями

И только в специально отведенных местах.

Обсуждение темы:

«ЗакС поддержал поправки, разрешающие депутатам встречаться только со 100 избирателями»

ДeдЗахаp 22.02 13:48 [ + 14 – ]

Идиот Полтавченко вместе сосвоим е-дрисьим ЗакСом кризисным и лживым! Дерьмо-кратия путино-полтавченская в действии!

арнольд питерский 22.02 13:53 [ + 11 – ]

Я бы с вами встретился ворье поганое, только преждевременно прихватив с собой пулемет максим

Ужас ольгинских тварей 22.02 14:06 [ + 12 – ]

Теперь милонов не станет хороводы водить?

Александр Викторович 22.02 14:11 [ + -10 – ]

Есть информация что после отпуска губернатор Полтавченко подпишет этот документ

ДeдЗахаp 22.02 14:22 [ + 7 – ]

Дядя Мурад, тьфу ты , Александра Викторовна, не женское то дело в политику лезти. Лучше бы шла на кухню и борщ варила мужу.