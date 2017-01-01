В Веселом Поселке грабитель в маске на глазах у продавца украл с витрины салона связи два "Айфона"

Преступника ищут.

Преступника ищут.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 21 февраля около восьми часов вечера злоумышленник в маске вошёл в салон сотовой связи на проспекте Большевиков, где в присутствии 31-летнего специалиста по продажам с витрины украл два «Айфона» и с места происшествия скрылся.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабёж). Полицией приняты все необходимые меры к розыску предполагаемого преступника.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Невском районе Петербурга неизвестный преступник похитил с витрины два мобильных телефона в салоне сотовой связи. Сумма ущерба устанавливается.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 21 февраля около восьми часов вечера злоумышленник в маске вошёл в салон сотовой связи на проспекте Большевиков, где в присутствии 31-летнего специалиста по продажам с витрины украл два «Айфона» и с места происшествия скрылся.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабёж). Полицией приняты все необходимые меры к розыску предполагаемого преступника.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге будут судить двух мужчин, которые майской ночью напали на случайного прохожего и отняли у него "Айфон" и часы.







Обсуждение темы: «В Веселом Поселке грабитель в маске на глазах у продавца украл с витрины салона связи два "Айфона"» НЕСТОР 22.02 18:14 [ + 1 – ]

На проспекте Большевиков грабят людей и магазины черножопые,это их вотчина.

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