Полиция задержала разбойника, который ударил продавщицу по лицу бутылкой и украл кассовый аппарат в магазине в Волхове

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«Полиция задержала разбойника, который ударил продавщицу по лицу бутылкой и украл кассовый аппарат в магазине в Волхове»

Грязный Гарри 22.02 21:52 [ + -3 – ]

Это не экшен. Экшен был бы, если б ее сначала отдымоходили в пердачелло)))