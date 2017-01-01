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«За убийство фитнес-тренера на Некрасова мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима»

Инь Порось 22.02 18:51 [ + 0 – ]

... В наше непростое время самооборона (например, по методикам "Боевой машины" Анатолия Ефимовича Тараса или "Экстремального боя" Юрия Владимировича Кормушина, также можно вспомнить рукопашный бой Андрея Николаевича Кочергина и т.д.) гораздо актуальнее и востребованнее, чем фитнес ...

... Надутые мышцы, увы, от ножа не спасут ... Время "качков", которым важнее "казаться", а не "быть", неминуемо уходит в прошлое ... Увы и ах - естественный эволюционный отбор ...

Будут выживать злые, излучающие "ярость боя", готовые идти до конца, оснащенные "спецсредствами", с поставленными нокаутирующими ударами, способные двигаться со сверхскоростью, опережая соперника ... За ними будущее ...

Эстетично сложенных, но невежественных в вопросах жесткой уличной схватки, увы, будут "чикать" как котят ...