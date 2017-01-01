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Житель Ленобласти нашел в проруби тело ушедшего на рыбалку отца

12:20, 22 февраля
Тэги: рыбалка, вода, смерть, алкоголь, ленобласть
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Тэги: рыбалка, вода, смерть, алкоголь, ленобласть
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Может хватит людей смешить!? Этих 3,14д@r..... аульных можно поймать не 9, а в 10 000 раз больше, кабы полицаи не были столько алчны и продажны! То не думают, что и их детей, внуков и родню могут эти твари изнасиловать, ограбить и убить!? в «Девять нелегалов поймали во время полицейских облав в Ленобласти»
Пускай эта бл.дская контора посетит народные, пятерочки, дикси, где постоянно чернож.пые и даты на просрочку перебиваются!!! Да и с 66% пи.деж там все 99 в «Роспотребнадзор заявил, что 66% продуктов в российских магазинах опасны для здоровья»
Это понятно. Хорошие продукты путинская едрисня объявляет "вражескими" Жгёт и давит бульдозерами. А сама закупает всякую дрянь у аульных. Типа ишаков полудохлых. Что ещё ждать от антинародной власти ПЖиВ? в «Роспотребнадзор заявил, что 66% продуктов в российских магазинах опасны для здоровья»
А перечислить продукты?Или хотя бы магазины,где больше всякого несъедобства? в «Роспотребнадзор заявил, что 66% продуктов в российских магазинах опасны для здоровья»
Идиот Полтавченко вместе сосвоим е-дрисьим ЗакСом кризисным и лживым! Дерьмо-кратия путино-полтавченская в действии! в «ЗакС поддержал поправки, разрешающие депутатам встречаться только со 100 избирателями»
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