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«Перепившего певца Мариинки откачивают в НИИ Скорой помощи»

неужто здесь не боярышник? А что?

Сколько раз говорить "Не пей ты Дядя Мурад! Допился дурачёк? Стал Александрой Викторовной". Не помнишь кто был? Говоришь какой то Ашот? Теперь жениться обязан.