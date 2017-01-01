Обсуждение темы:

«На Фаянсовой кладовщик покалечился при падении с мусорного бака»

Не иначе кладовщик был из "братской аульно-ишачей кавкзоидии"! Решил подзаработать в кризис и отобрать хлеб у коренных жителей Карма не заставила себя долго ждать!