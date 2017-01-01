В Пикалево электрик, схвативший голыми руками провод под напряжением, умер от удара током

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«В Пикалево электрик, схвативший голыми руками провод под напряжением, умер от удара током»

Грязный Гарри 22.02 19:42 [ + -3 – ]

Наверно на кочерге уже был. В этом плане работа сантехником безопаснее)))

Vignat 22.02 22:14 [ + 0 – ]

А допуск у него был? А группа по электробезопасности? А мозги в голове были?