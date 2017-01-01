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«В Петербурге малознакомые молодые люди систематически развращали 13-летнего школьника»

Тоскливый Дятел Терпило 22.02 11:30 [ + -6 – ]

Сегодня метеоритный дождь из новостей о разврате и растлении малолетних. Неужели наше общество настолько погрязло в этих низменных пороках, что не может больше ни о чем другом думать. Что теперь с этими молодыми людьми будет? Какие меры перевоспитания им назначат?