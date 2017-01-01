«Безработный житель Петергофа избил мать сковородкой, требуя денег»

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Общество
До боли знакомый персонаж. И даже не открою секрет таких пруд пруди. А после очередной синьки от Ашота сидя у компьютера бормоча и ковыряясь в носу, рассуждает падла что правительство не то и всё не так. Устройся на работу 4мо.
Александр Викторович! Разделяю Ваше мнение. Уточните только пожалуйста значение слова синька.
Уважаемый Дятел. Синька это такой алкогольный напиток который бадяжит Ашот в своем гараже. Персонажи типа дедезахара и сруна постоянные его клиенты.
Дятел Кстати хочу поздравить вас с 23 февраля!
Остальных поздравлю в марте...
А вы, что Александра Викторовна служили разве? Прачкой или поварихой? Тогда вас с 23 февр. и с наступающим 8 Марта. Два праздника у вас теперича родимая!
А, свою мать мог избить, только подонок и негодяй! Больше и сказать нечего!
Жесть.Газета вы бы хоть фотку бабули поменяли..А то смотрю под каждыми такими новостями фото этой бабули..так жалко несчастную..Неужели все эти проблему у одной этой же бабули?
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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