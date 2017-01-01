Безработный житель Петергофа избил мать сковородкой, требуя денег

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«Безработный житель Петергофа избил мать сковородкой, требуя денег»

Александр Викторович 22.02 11:26 [ + -2 – ]

До боли знакомый персонаж. И даже не открою секрет таких пруд пруди. А после очередной синьки от Ашота сидя у компьютера бормоча и ковыряясь в носу, рассуждает падла что правительство не то и всё не так. Устройся на работу 4мо.

Тоскливый Дятел Терпило 22.02 11:32 [ + -4 – ]

Александр Викторович! Разделяю Ваше мнение. Уточните только пожалуйста значение слова синька.

Александр Викторович 22.02 12:13 [ + -1 – ]

Уважаемый Дятел. Синька это такой алкогольный напиток который бадяжит Ашот в своем гараже. Персонажи типа дедезахара и сруна постоянные его клиенты.

Александр Викторович 22.02 13:53 [ + -4 – ]

Дятел Кстати хочу поздравить вас с 23 февраля!

Остальных поздравлю в марте...

ДeдЗахаp 22.02 14:15 [ + 4 – ]

А вы, что Александра Викторовна служили разве? Прачкой или поварихой? Тогда вас с 23 февр. и с наступающим 8 Марта. Два праздника у вас теперича родимая!

ДeдЗахаp 22.02 14:18 [ + 8 – ]

А, свою мать мог избить, только подонок и негодяй! Больше и сказать нечего!

арнольд питерский 22.02 15:05 [ + 6 – ]

Это не сын это ЧМО поганое!

смерч 22.02 15:35 [ + 4 – ]

Жесть.Газета вы бы хоть фотку бабули поменяли..А то смотрю под каждыми такими новостями фото этой бабули..так жалко несчастную..Неужели все эти проблему у одной этой же бабули?