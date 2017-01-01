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«24-летней петербурженке грозит суд за секс со школьником»

Осудить по всей строгости. Что теперь с мальчиком будет? Он попробовал запретный плод, отныне у него будет постоянная потребность в половой жизни. Как ему теперь с этим жить?

Инь Порось 22.02 18:30 [ + 2 – ]

... Отпустить девочку на все четыре стороны ... Немедленно.

(Как обычно поступают с насильниками-мигрантами, которых выкупает диаспора ...)

... 15 лет - это уже сформировавшийся здоровый взрослый мужик (особенно если говорить о столь боготворимых и облизываемых дятлом мигрантах и кавказоидах ...), который эякулирует по ночам из всех дырок в организме, стаж, пардон, др...чки на голых тёток в журналах и видео составляет к этому возрасту в наше время, как правило, не менее 5-ти лет, а у многих уже есть богатый половой опыт ...

... И немудрено - они ведь "растут" на "Доме-2", "Каникулах в Мексике", "Экс на пляже", "Инстаграмщицах" и т.д. ...