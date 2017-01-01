24-летней петербурженке грозит суд за секс со школьником
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Общество
Осудить по всей строгости. Что теперь с мальчиком будет? Он попробовал запретный плод, отныне у него будет постоянная потребность в половой жизни. Как ему теперь с этим жить?
А потсан малолетний тоже хорош! Это ж надо такое придумать живого человека юхом тыкать!
Подумаешь...ну потянуло "старушку"на молоденького))
)Любви все возрасты покорны...
Дятел, Александра Викторовна, чего ты так беспокоишься и тоскуешь по школьнику 15 ти летнему? Дождись как ему будет 18, дурочка!
... Отпустить девочку на все четыре стороны ... Немедленно.
(Как обычно поступают с насильниками-мигрантами, которых выкупает диаспора ...)
... 15 лет - это уже сформировавшийся здоровый взрослый мужик (особенно если говорить о столь боготворимых и облизываемых дятлом мигрантах и кавказоидах ...), который эякулирует по ночам из всех дырок в организме, стаж, пардон, др...чки на голых тёток в журналах и видео составляет к этому возрасту в наше время, как правило, не менее 5-ти лет, а у многих уже есть богатый половой опыт ...
... И немудрено - они ведь "растут" на "Доме-2", "Каникулах в Мексике", "Экс на пляже", "Инстаграмщицах" и т.д. ...
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19:37, 20 февраля
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