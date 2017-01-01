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«Роман со школьницей в Ленобласти закончился для гостя из Молдовы уголовным делом»

Тоскливый Дятел Терпило 22.02 11:13 [ + -5 – ]

Как можно было это допустить? Где были родители, на что смотрели соседи. Что теперь с девочкой будет?