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«Мигрант на БМВ обстрелял земляка на "Ладе" в Невском районе»

Тоскливый Дятел Терпило 22.02 10:17 [ + -9 – ]

Как видите, наши люди потихоньку поднимаются. Ездят на БМВ, носят оружие, пускают его в ход. Еще немного и заставят себя уважать и считаться, как с личностью.